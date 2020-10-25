عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالإسكندرية بأسلوب الخطف.
رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى على إحدى السيدات في أحد الشوارع بمكان غير محدد بغرض السرقة.
وبالفحص تبين أن أحداث الواقعة تعود لشهر فبراير الماضى، وتبين أن المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية)، وأنه حال سيرها بمنطقة السيوف بالإسكندرية شرع مستقلى مركبة "توك توك" فى خطف حقيبة يدها إلا أنها تشبثت بها وسقطت أرضاً فتخلى الجناة عنها ولاذوا بالفرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3أشخاص – لهم معلومات جنائية)، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًّا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب الخطف من خلال استخدام مركبة "توك توك"، وأقروا بارتكابهم الواقعة وأربع وقائع أخرى "سرقات هواتف محمولة"، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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