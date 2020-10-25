مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر في بيان الخارجية، عن خالص تعازيها (حكومةً وشعبًا)، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

كما جدّدت مصر رفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.

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