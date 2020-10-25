صور.. محافظ السويس يفتتح "منطقة الكورنيش التجارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد: افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يرافقه نائبه الدكتور عبد الله رمضان المنطقة التجارية بكورنيش السويس الجديد والتي تضم 16 محلا و6 كرفانات تقدم مختلف الأنشطة، والتي جرى تسليمها لعدد من شباب وفتيات السويس خلال قرعات علنية بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء الافتتاح في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي والذكرى 47 لانتصارات 24 أكتوبر 1973، كما شمل الافتتاح منطقة تطوير الكورنيش وإنشاء ممشى جديد على الخليج كمتنفس جديد لشعب السويس بالمجان. حضر الافتتاح خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية.

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