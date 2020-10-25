صور.. مسيرة بـ"عربات الزهور" في احتفال السويس بالعيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد: شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ونائبه الدكتور عبد الله رمضان والقيادات التنفيذية موكب عربات الزهور من أمام المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي مرورًا بالكورنيش الجديد وشارع الجلاء وديوان عام محافظة السويس. وذلك في إطار الاحتفال بذكرى انتصار المقاومة الشعبية على العدو الإسرائيلي، ومنع تقدمه إلى القاهرة يوم 24 أكتوبر 1973، وهو تقليد متبع في السويس يجرى تنفيذه يوم 24 أكتوبر كل عام. شاركت سيارات مزينة بالورود والزهور وتحمل تهاني لشعب السويس ومشاركة عدد من المصالح الحكومية والهيئات والشركات وجهاز التجميل والنظافة والمرور والإسعاف والأحياء والحماية المدنية تحمل أعلام مصر وعلم السويس. Advertisements صاحب موكب السيارات أغنية "يا بيوت السويس" وبعض أغاني الفلكلور السويسي التي ارتبطت بذكريات المقاومة والحرب. وتقدم موكب الزهور شباب جمعية الكشافة البحرية والجوية رافعين علم مصر وعلم السويس ومرددين هتافات الله أكبر وتحيا مصر. كما شهد كرنفال عربات الزهور، عددا من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري المديريات ورجال الدين.

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