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32 حالة وفاة بكورونا في الأردن

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، السبت، عن تسجيل 32 وفاة اليوم ليرتفع عدد الوفيات في البلاد بكورونا إلى 540، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

كما سجلت الوزارة، 1820 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع

إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في مارس الماضي إلى 50750 إصابة.

 

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وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 143، فيما وصل

إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1167 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

 

وقالت الحكومة الأردنية إنها سجلت 59 حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، فيما تم إجراء 11979 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1695215 فحصا.

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