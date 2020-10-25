إصابة وحيدة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد اجراء 121 فحصا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و663 إصابة. إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و663 إصابة.

وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و378 شخصا، بينما وصل الوفيات 163 حالة.

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