إصابة وحيدة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد اجراء 121 فحصا؛ ليصلإجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و663 إصابة.
وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و378 شخصا، بينما وصل الوفيات 163 حالة.
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