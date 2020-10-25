المبعوث الأممي لدى سوريا يصل دمشق لبحث استئناف مباحثات تعديل الدستور

وصل المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون إلى دمشق لبحث سبل استئناف مباحثات تعديل الدستور.
ومن المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية السوري وليد المعلم غدًا الأحد.
وكان بيدرسون التقى المعلم فيدمشق في 29 يناير الماضي، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت.
جدير بالذكر أن اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور أنهت في 29 أغسطس الماضي جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات لمدة 3 أيام، إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بفيروس كورونا المستجد.
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