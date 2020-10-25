كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى السودان في الأيام القادمة بعد اتفاق البلدين على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات. والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن أمس الجمعة، يجعل السودان ثالث بلد عربي ينهي العداء مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي “سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات”.

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كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يعلن عن زيارة وفد اسرائيلي إلى السودان قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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