هذا ما طلبه ماكرون من متابعيه على تويتر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 11:55 مساءً

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك غير قانوني يشجع على الكراهية، أو الدفاع عن الإرهاب، أو التحريض، عبر الإنترنت.

وتوجه ماكرون، عبر تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، لمتابعيه بالقول: “إنهم يحتاجون فقط إلى بضع نقرات للدعوة إلى الكراهية، والدفاع عن الإرهاب، والتحريض على العنف، أنت فقط بحاجة إلى بضع نقرات للعمل، والإبلاغ، والإدانة، لذلك دعونا لا ندع ذلك يحدث!

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وأرفق التغريدة برابط يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المطلوبة.

ويأتي هذا الطلب بعد حملة يشنها ماكرون على الإسلام حتى قبيل مقتل استاذ التاريخ، إذ وصف الفرنسي الدين الإسلامي بأنه “الإسلام الراديكالي”.

ماكرون أن “صمويل باتي قتل لأن (الإسلاميين) يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.

وأضاف ماكرون في الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون بحضور عائلة باتي، أن المدرس قتل بيد “جبناء” لأنه كان يجسد القيم العلمانية والديمقراطية في الجمهورية الفرنسية، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”