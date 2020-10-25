السلطات المحلية بالرباط “تغلق” الصالات الرياضية

قررت السلطات المحلية بالعاصمة الرباط، زوال اليوم السبت، إغلاق الصالات الرياضية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وتفاجأ مسؤولو الصالات الرياضية بقرار الإغلاق دون سابق إنذار، مبرزين في تصريحات متفرقة لـ “اليوم 24″، أن القرار كان مفاجئا وغير منتظر.

وعبر المتحدثون أنفسهم عن استيائهم من القرار، موضحين أن من شأنه تكبيد الصالات الرياضية المزيد من الخسائر على غرار ما حدث في فترة سابقة، والتسبب في فقدان العديد من مناصب الشغل للعاملين في القطاع.

ويجهل المسؤولون عن الصالات الرياضية موعد العودة لاستئناف العمل بعد قرار الإغلاق، وفق إفاداتهم في التصريحات ذاتها.