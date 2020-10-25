شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:57 صباحًا, 25 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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