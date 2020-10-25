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استعدادات عراقية لإحياء ذكرى مظاهرات أكتوبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، أنها أجرت اتصالات مع قادة الحراك والناشطين لتأمين الحماية للمظاهرات الشعبية التي ستنطلق اليوم في بغداد وثماني مدن عراقية لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت 25 أكتوبر 2019.

وقالت وكالة الأنباء العراقية أمس عن اللواء خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية قوله إن «ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين وإن هناك إجماعا من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية».

وأضاف «هناك مطالب جماهيرية وجدت طريقها للتحقق، والحكومة جادة وعازمة على إكمال مشوار الإصلاح وقد لاقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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