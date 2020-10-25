شكرا لقرائتكم خبر استعدادات عراقية لإحياء ذكرى مظاهرات أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت وكالة الأنباء العراقية أمس عن اللواء خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية قوله إن «ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين وإن هناك إجماعا من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية».وأضاف «هناك مطالب جماهيرية وجدت طريقها للتحقق، والحكومة جادة وعازمة على إكمال مشوار الإصلاح وقد لاقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين».
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