اختفاء صحفي انتقد نواز شريف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقد صحفي في باكستان بعد ورود تقريره بشأن تورط قوات شبه عسكرية في القبض المثير للجدل على أحد أقرباء رئيس الوزراء السابق المنفي نواز شريف.
ودخل علي عمران سيد، وهو مراسل لدى تلفزيون جيو البارز، محل بقالة قريب من منزله في مدينة كراتشي بجنوب البلاد أمس الأول ولم يعد حسبما أعلنت عائلته.اختفى سيد بعد يوم من كشفه عن مقطع مصور يظهر فيه جنود القوات شبه العسكرية وهم يرافقون الشرطة للقبض على صفدر اوان صهر شريف من فندق بكراتشي الأسبوع الماضي.
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