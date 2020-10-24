كأس “الكاف”.. نهضة بركان “يطمح” للتتويج لأول مرة باللقب حينما يواجه بيراميدز المصري

يطمح نهضة بركان للتتويج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس الكاف عندما يواجه، يوم غذ الأحد، في النهاىْي فريق بيراميدز المصري على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويسعى ممثل المغرب لحسم اللقب لصالحه بعد أن فشل في ذالك الموسم الماضي وخسر النهاىْي أمام الزمالك المصري، وللمرة الثانية على التوالي يلتقي فريقان من المغرب ومصر في نهاىْي عربي خالص.

وشق نهضة بركان طريقه نحو النهاىْي بإزاحته في نصف النهاىْي لفريق حسنية أكادير بهدفين لهدف، ويعقد الفريق البرتقالي كل آماله على الكأس القارية بعد تضييعه للقب البطولة الوطنية في أمتارها الأخيرة لصالح الرجاء مكتفيا بالمركز الثالت.

وفي الجهة المقابلة ولأول مرة يبلغ فيها النهاىْي سيحاول فريق بيراميدز المصري تحقيق أول لقب له بااتباره مفاجىْة هاته النسخة لكونه يشارك في المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه بعدما أزاح في مقابلة نصف النهاىْي فريق حوريا كوناكري الغيني بتغلبه عليه بهدفين دون رد.