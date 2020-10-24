المكتب الوطني المغربي للسياحة يشجع زيادة عدد رحلات “رايان إير” في اتجاه المغرب- تفاصيل الرحلات الجديدة

رفعت شركة الطيران “رايان إير”، من عدد تردداتها، على التراب المغربي، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة التي تربطها بالمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أنه ابتداء من 25 اكتوبر الجاري سيرتفع عدد رحلات رايان إير بالمغرب ليصل إلى 58 رحلة أسبوعية على 45 خطا نحو كل من فرنسا، المملكة المتحدة، إرلندا ، ايطاليا ، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا والبرتغال.

وبادر المكتب في إطار المجهودات الجبارة التي يبذلها لدعم اعادة انطلاق القطاع السياحي المغربي، إلى ابرام اتفاقية شراكة مع شركة الطيران رايان إير، تخول لها إعادة برمجة رحلاتها انطلاقا من الاسواق الاوروبية الستة الرئيسية في اتجاه ثماني مطارات مغربية.

وبذلك، سيتم وضع 228 ألفا و690 مقعدا برسم خريف 2020 -2021.

وبهذه المناسبة، قال عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة إن “العلاقة المتميزة التي تربطنا بشركة رايان إير، والتي حافظنا عليها بالرغم من توقف الرحلات ، هي التي حفزتنا جميعا على الاتفاق بإعادة ربط مختلف وجهاتنا بالاسواق الاوروبية الرئيسية”.

وأضاف أن “هذه ليست سوى البداية، اذ لازلنا بصدد استقطاب المزيد من الاسواق الخارجية رفقة رايان إير وباقي الشركات الوطنية والدولية”.

تفاصيل الرحلات الجديدة:

-مراكش سيتم ربطها بالعواصم الأوروبية باريس، لندن، روما، بروكسل، ديبلن، وباقي المطارات الأوروبية على غرار ميلانو، برشلونة ، مالقة، بوردو، مرسيليا، نابولي، بورتو، دول، بيزا، اشبيلية وتور.

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-أكادير سيتم ربطها مباشرة بكل من لندن، مانشيستر، بروكسل ومرسيليا.

– فاس، ستتم إعادة برمجة رحلاتها انطلاقا من باريس، برشلونة، ميلانو، نانت، مارسيليا، نيم ودول.

– الرباط، سيتم ربطها من جديد بكل من باريس ، بروكسل، مدريد، مرسيليا، دوسلدورف، واشبيلية.

– طنجة، سيتم ربطها بكل من باريس ، بروكسل، مدريد ومرسليا.

– الصويرة، ستستفيد من ربط مباشر ببروكسل.

– الناظور سيتم ربطها ببروكسل، فرانكفورت، ومرسيليا.

وجدة، سيتم ربطها بباريس، بروكسل ومرسيليا.