دوري أبطال إفريقيا.. تحضيرات الأهلي المصري لمواجهة الرجاء

يواصل فريق الأهلي المصري تحضيراته لمواجهة فريق الرجاء الرياضي، يوم فاتح نونبر المقبل، لحساب منافسات إياب نص نهائي دورى أبطال افريقيا.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أن الطاقم التقني للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، رفص المجازفة بمحمود علاء مدافع فريق الكرة الأبيض فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، مبرزة أنه ينتظر الحالة الطبية للاعب ونتاٸج البرنامج التأهيلى قبل تحديد موقفه، خاصة أنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية حتى تداريب الخميس.

وشدد المصدر ذاته علی أنه من المقرر أن يخضع الزمالك، اليوم، السبت، لبعض الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، استعداداً لمواجهة الدراويش، والتى تأتي ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة “PCR” الخاصة بالكشف عن الفيروس.