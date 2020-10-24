بشكل استثنائي.. تسجيل ثاني ولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا -التفاصيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تقرر تحديد فترة استثنائية لتسجيل التلميذات والتلاميذ، المرتبين حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتوفرة، بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 نونبر المقبل إلى 4 من الشهر ذاته.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أنه ” على إثر انصرام تواريخ التسجيل لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا التي تحتضنها المراكز العمومية، وحرصا منها على ضمان حظوظ أوفر للجميع لولوج هذه الأقسام وفق مبدإ الاستحقاق، تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم كافة التلميذات والتلاميذ الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم دورة 2020، والذين تقدموا بطلبات الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم الموسم الدراسي 2021-2020، عبر الرابطين المخصصين لذلك، أنه تقرر تحديد فترة استثنائية لتسجيل التلميذات والتلاميذ المرتبين، حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتوفرة “.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية ستتم خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 2 نونبر 2020 إلى يوم الأربعاء 4 نونبر المقبل، وفق البرنامج التالي: بالنسبة لمسلك الرياضيات والفيزياء (2 نونبر 2020) ومسلك الفيزياء وعلوم المهندس، التكنولوجيا والعلوم الصناعية (3 نونبر)، ومسلك الاقتصاد والتجارة بتخصصيه العلمي والتكنولوجي ( 4 نونبر) .

وأشار البلاغ إلى أن توقيت إيداع تكملة الملف سيتم من الساعة 9 إلى 11 صباحا، في حين أن توقيت الإعلان عن النتائج سيكون على الساعة الواحدة زوالا، وأن مكان نشر النتائج سيتم يمراكز الأقسام التحضيرية للمدراس العليا.