شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020 أعلنت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان على "تويتر"، اليوم، أن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري الذي كان مدرجاً على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

Advertisements والمصري متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين. وقالت مديرية الأمن الوطنية إن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة.

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