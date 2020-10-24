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الكاظمي يعلن تمسك العراق بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 24 أكتوبر 2020

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، تمسك العراق بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

 

وأكد الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة بغداد، أن حكومته ستعمل على مساعدة مفوضية الانتخابات لإكمال استعداداتها.

 

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن "هدف الحكومة الأساسي التحضير لانتخابات حرة عادلة ونزيهة".

 

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وقال الكاظمي:" نعمل على أن تراقب منظمات ومؤسسات دولية الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة".

 

ولفت إلى أن إرادة التغيير السياسي تعبر عنها صناديق الاقتراع، وليس هناك أي تمثيل سياسي شرعي إلا من خلال الانتخابات.

 

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته" تسلمنا ملفا اقتصاديا مثقلا بالسياسات الخاطئة وخزينة أفرغتها غيابات الاستراتيجيات الاقتصادية والاعتماد الكلي على النفط".

 

ولفت إلى أن حكومته حققت الكثير من خلال الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لتثبيت السيادة الوطنية.

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