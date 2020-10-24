شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابات كورونا في المغرب ولبنان والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المغرب 4045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 194 ألفا و461.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 50 حالة وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 3255، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 160 ألفا و372.

وسجّل لبنان 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 69906 إصابات.

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وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس، أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 33538 ،فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 562 وفاة بعد تسجيل 3 حالات وفاة .

أما الجزائر سجلت 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55880 حالة.

وأوضحت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر أمس، أنها سجلت 10 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1907 حالات، فيما زاد إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 37932 حالة.