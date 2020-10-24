شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أطفال في هجوم مسلح على مدرسة بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثمانية أطفال مصرعهم، فيما أصيب آخرون، جراء هجوم مسلح على مدرسة في مدينة كومبا جنوب غربي الكاميرون. وأفاد نائب حاكم كومبا علي أنوجو في تصريحات أنّ الاعتداء وقع اليوم، وأنّ المهاجمين وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي وأطلقوا النار عليهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 أطفال في هجوم مسلح على مدرسة بالكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.