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الرئيس الجزائري من الحجر الصحي: أواصل عملي عن بعد

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طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، شعبه على وضعه الصحي قائلا، إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بعد.

وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر" قائلا: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس المستجد".

وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر".

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