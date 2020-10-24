شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري من الحجر الصحي: أواصل عملي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، شعبه على وضعه الصحي قائلا، إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بعد.

وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر" قائلا: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر".