شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري من الحجر الصحي: أواصل عملي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر" قائلا: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد".
وتابع: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر".
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