القوات الامنية تغلق شارع ابو نؤاس

افاد مصدر امني، الاحد، بان القوات الامنية اغلقت شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية باشرت بغلق طريق شارع ابو نؤاس من فندق فلسطين باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد". واضاف ان "القوات الامنية قطعت ايضا جسري السنك والشهداء".

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