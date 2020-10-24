افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت ستة اشخاص عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة واسلحة بيضاء في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية اعتقلت ستة اشخاص يستقلون دراجات نارية عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة واسلحة بيضاء في منطقة شارع فلسطين باتجاه القناة".
واضاف ان "القوة نقلت المعتقلين الى مركز امني، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال ستة اشخاص عثر بحوزتهم على جبوب مخدرة واسلحة بيضاء في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.