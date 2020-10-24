الكاظمي يترأس اجتماعاً استثنائيا بشأن التظاهرات

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاخير ترأس اجتماعاً استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني خصص لمناقشة حماية التظاهرات.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعاً استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة إجراءات حماية التظاهرات".

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وأكد المجلس في اجتماعه، "أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات"، مشددا "على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية".

ولفت "على أهمية تحلي قواتنا المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية"، مشيرا الى "أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير" .