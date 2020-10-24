81 مليون دولار.. حزمة مساعدات إنسانية أمريكية للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات بـ 81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية في السودان.
والجمعة الماضية، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال المجلس، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "التوقيع تم بصفة رسمية من جانب ترامب".
وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، الإثنين الماضي، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".
وأضاف "فور الدفع.. سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأخيرا.. العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة كبيرة للسودان".
ولقي القرار الأمريكي ترحيبا واسعا عربيا ودوليا، ووصف بأنه يعيد السودان إلى حضن المجتمع الدولي، والاقتصاد العالمي لتخفيف الأعباء عن كاهل السودانيين.
وتفتح خطوة شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار ومعدلات تضخم بلغت 212 % وتدهور في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية.
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