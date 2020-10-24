المغرب يدعو فرقاء ليبيا إلى احترام وقف إطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت المملكة المغربية فرقاء ليبيا إلى الالتزام وضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوقيع عليه الجمعة الماضية في جنيف.

وأشاد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في ليبيا، داعياً طرفي النزاع إلى احترام تطبيقه.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، السبت، بالرباط، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يجري زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وتأتي هذه الزيارة، لمتابعة مستجدات اتفاق المناصب السيادية في ليبيا، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة المغربية.

وفي هذا الصدد، ربط وزير الخارجية المغربي وقف إطلاق النار بالمفاوضات الليبية الجارية على أكثر من مستوى، معتبرا أن الاتفاق يعتبر "تطور إيجابي".

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وأوضح أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات في بوزنيقة، يعتبر تطورا نوعياً باعتباره تم بين الليبيين بدون أي تدخل خارجي، ما يعكس قدرتهم على تسوية الأزمة داخليا.

من جانبه، أشاد عقيلة صالح، أشاد بجهود المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لفك النزاع في البلاد.

ولفت إلى أن "اتفاق بوزنيقة"، يعد سابقة في تاريخ الحوار الليبي الليبي، خاصةً فيما يخص المناصب السيادية، وأكد أنها تلقى قبولاً لدى الشعب الليبي، والذي تعزز باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأوضح عقيلة صالح، أن المرحلة الانتقالية في ليبيا، ستتم على 3 مراحل، يجري فيها إعداد الدستور وتشكيل حكومة وطنية.