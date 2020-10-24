المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب التي تجري انتخاباته على مرحلتين تنظم الأولى السبت والأحد في 14 محافظة بينها الجيزة والإسكندرية، والثانية في السابع والثامن من نوفمبر المقبل في 13 محافظة، بينها العاصمة القاهرة.

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ويصوّت المصريون لاختيار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب، على أن يقوم السيسي بتعيين النواب الباقين.