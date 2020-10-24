الإمارات عن تفجير أفغانستان: نرفض جميع أشكال العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى لسقوط قتلى وجرحى، مؤكدة رفض كل أشكال العنف

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، عن قلقها وأسفها لتصاعد أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، وأيضاً عن أملها في تحقيق السلام في كافة ربوع البلاد وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية الشعب الأفغاني.



وأكد البيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

Advertisements

وفي وقت سابق السبت، لقي نحو 13 شخصا مصرعهم، وأصيب آخرون جراء تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال سعيد جامي المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، إن 13 جثة انتشلت من موقع الهجوم، وأصيب 30 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وذكرت وزارة الداخلية الإفغانية، في بيان لها، أن "الهجوم استهدف مركز كوثر دانش التعليمي".