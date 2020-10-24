في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. آمال كبيرة للقضاء على الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتم الاحتفاء باليوم العالمي لشلل الأطفال في الرابع والعشرين من كل عام، وهو تاريخ ميلاد العالم الأميركي جوناس سالك، الذي تمكن من تطوير أول لقاح فعال ضد المرض.
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ويصيب مرض شلل الأطفال، الصبية دون سن الخامسة، ويعد من الأمراض الفيروسية المعدية، ويصيب النظام العصبي، مما قد يؤدي إلى شلل تام في غضون ساعات قليلة من الإصابة.
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يملك فيروس شلل الأطفال البري 3 سلالات من النمط واحد واثنين وثلاثة. وتم القضاء بنجاح على النمط 2، عام 1999، بينما تم الإعلان عن آخر إصابة بالنمط 3 عام 2012 في نيجيريا.
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