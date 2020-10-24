في اليوم العالمي لشلل الأطفال.. آمال كبيرة للقضاء على الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتم الاحتفاء باليوم العالمي لشلل الأطفال في الرابع والعشرين من كل عام، وهو تاريخ ميلاد العالم الأميركي جوناس سالك، الذي تمكن من تطوير أول لقاح فعال ضد المرض.

الإمارات تواصل مكافحة شلل الأطفال في باكستان.. 28 مليون جرعة تطعيم

ويصيب مرض شلل الأطفال، الصبية دون سن الخامسة، ويعد من الأمراض الفيروسية المعدية، ويصيب النظام العصبي، مما قد يؤدي إلى شلل تام في غضون ساعات قليلة من الإصابة.

إنفوجراف.. جهود الإمارات في مكافحة شلل الأطفال عالميا

يملك فيروس شلل الأطفال البري 3 سلالات من النمط واحد واثنين وثلاثة. وتم القضاء بنجاح على النمط 2، عام 1999، بينما تم الإعلان عن آخر إصابة بالنمط 3 عام 2012 في نيجيريا.