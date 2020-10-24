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دولة الإمارات تدين التفجير الإرهابي في كابول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

دولة الإمارات تدين التفجير الإرهابي في كابول

متابعات_ الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة الأفغانية كابول اليوم، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

 

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وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن قلقها وأسفها لتصاعد أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، وعن أملها في تحقيق السلام في كل ربوع أفغانستان وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق.

 

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

 

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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