منع السلاح في ساحات التظاهرات بالعراق

فيما أصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق توجيهات بمنع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات الاحتجاجات، من المقرر أن تتجدد اليوم.

وقالت في بيان صحفي، إنها «أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات ومن دون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بجميع أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات أو المحيطة بها أو على المقتربات المؤدية لهذه الساحات».

وأضافت: «تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة»، مشددة على ضرورة أن «التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة».

وأشارت القيادة «إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية ».