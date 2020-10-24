كوندي يفوز بانتخابات غينيا

فاز الرئيس الغيني المنتهية ولايته ألفا كوندي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 أكتوبر بعد حصوله على 59,4% من الأصوات، وفق ما أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية، فيما ينوي منافسه الاعتراض على هذه النتيجة. وحاز منافسه سيلو دالين ديالو، الذي استبق النتائج الرسمية بإعلان فوزه، على 33.5% من الأصوات، بحسب اللجنة. وأعلن ديالو، أنه سيطعن أمام المحكمة في فوز كوندي الذي أعلنت عنه اللجنة. وقال ديالو «ما زلنا نعتزم إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية، دون أن نعول كثيرا على ذلك».
وأثار احتمال تولي كوندي (82 عاما) ولاية رئاسية ثالثة حركة احتجاجية قتل فيها عشرات المدنيين خلال عام، ما يثير الخشية من حصول صدامات بعد التصويت في بلد اعتاد المواجهات السياسية الدامية.
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