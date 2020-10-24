فرنسا تصف سياسات أردوغان بـ"الخطيرة"

عقب استدعائها سفيرها لدى أنقرة للتشاور، استنكرت الرئاسة الفرنسية السبت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «غير المقبولة» التي شكك من خلالها بـ«الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ماكرون حول مواقفه من الإسلام.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ «تصريحات الرئيس إردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل. نطلب من إردوغان أي يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم». وأعلنت استدعاء سفير فرنسا لدى أنقرة للتشاور.
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