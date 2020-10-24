بالفيديو: العراقيون يتوافدون إلى ساحة التحرير لإحياء ذكرى تشرين

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 10:17 مساءً

مئات المتظاهرين العراقيين يتوافدون إلى ساحة التحرير في بغداد إحياء لذكرى احتجاجات تشرين والتي انطلقت شراراتها في 25 تشرين الأول الماضي.

ويرى النشطاء أن عودة الاحتجاجات تأتي لتحقيق جملة مطالب وأهداف، أبرزها الضغط على الحكومة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، بشأن ”ضحايا تشرين“، وكذلك لجان التحقيق المشكلة في القضايا الأمنية، مثل قصف المنطقة الخضراء، ومطار بغداد، فضلا عن الواقعة الأخيرة، في منطقة الفرحاتية.

وتتعرض حكومة الكاظمي إلى ضغوط كبيرة، إذ تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الأزمات الصحية والاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد الاحتجاجات.

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وتخشى أوساط الاحتجاجات من تدخل مليشيات مسلحة، أو عناصر الأحزاب، لإثارة الفوضى، والدفع نحو الصدام مع القوات الأمنية، وهو ما حصل سابقا في بعض المحافظات، لإحراج حكومة الكاظمي، فيما لو تسبب ذلك بسقوط ضحايا.

وتخللت الاحتجاجات السابقة، أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين، وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.

وتعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات، ووفق أرقام رسمية فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.

وتجدر الإشارة أنه أصدر محافظ ذي قار ناظم الوائلي، قبل يومين توجيهات عدة للقوات الأمنية بشأن التعامل مع التظاهرات المرتقبة، فيما دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن حرق المباني.