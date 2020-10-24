انفجار على متن ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في بحر آزوف

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 9:34 مساءً

إثر نشوب حريق في مخزن نفظ، وقع انفجارا على ناقلة نفط روسية في بحر آزوف اليوم السبت.

وقال مصدر لوكالة تاس: “تعرضت ناقلة “الجنرال آزي أصلانوف” التي ترفع العلم الروسي لانفجار في بحر آزوف غربي البلاد، لم تعرف طبيعه بعد”.

وأضاف: “الناقلة كانت فارغة من الحمولة عند وقوع الانفجار”، مرجحا أن يكون سببه “أبخرة الوقود” في صابورة الناقلة، وهو ما يوضع في بطن السفينة من الثقل لئلا تميل على أحد جوانبها.

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وأشارت الخدمة الصحفية في الأسطول البحري الروسي، إلى أنه ”تم إنقاذ 10 أشخاص، فيما لا يزال مصير 3 آخرين غير معروف“. وذكرت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة، وكانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف.

وأكدت، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها أرسلت ثلاث سفن إنقاذ إلى منطقة الحادث في بحر آزوف.

وأكد مصدر مطلع، أنه “لا توجد تهديدات أولية بغرق الناقلة”.