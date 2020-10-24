كومان: نحمل الحكم مسؤولية هزيمتنا في “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد

بعد خسارة فريق برشلونة في كلاسيكو اسبانيا أمام ريال مدريد الإسباني بثلاتة أهداف لهدف واحد، خرج الهولندي كومان مدرب الفريق الكاتالوني بتصريحات يحمل فيها حكم المباراة مسؤولية خسارة فريقه، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا “الإسبانية إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد غير مفهومة.

واضاف كومان “لم أفهم قرارات الحكم اليوم، لم يعجبني تسييره للمباراة واحتسابه لركلة جزاء غير صحيحة” مشددا على أن فريق برشلونة يعاني هذا الموسم من تقنية الفار متمنيا إعادة النظر فيها في أقرب وقت لأنه يتكرر مرارا، مستشهدا بمباراة فريقه أمام اشبيلية وكذا مقابلة خيتافي الأسبوع الماضي.

يذكر أن فريق برشلونة تلقى الخسارة الثانية على التوالي، حيث خسر الأسبوع الماضي أمام خيتافي، واليوم بملعبه الكامب نو في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة تلاتة أهداف لواحد.