لمواجهة انتشار “كورونا”.. والي جهة البيضاء يحث المقاولات والشركات بالقطاع الخاص على الاشتغال عن بعد

حث والي جهة الدار البيضاء سطات المقاولات والشركات بالقطاع الخاص على مستوى الجهة على الاشتغال عن بعد، وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لذلك.

وأوضح بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء سطات أن التوجه جاء بهدف تقوية التدابير الاحترازية المتخذة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين خلال هذه الفترة، التي تعرف تزايدا في عدد المصابين بفيروس “كورونا”.

وشدد البلاغ ذاته على أنه تم الأخ بعين الاعتبار القراري الحكومي ليوم امس الجمعة، الذي ينص على مجموعة من الاجراءات الاضافية لمواجهة افشي “كوفيد 19” بعد التنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتابع البلاغ “مقاولات وشركات القطاع الخاص المتواجدة بتراب جهة الدار البيضاء سطات مدعوة للسهر على احترام الإجراءات والتدابير الوقائية بمقرات العمل وداخل الوحدات الانتاجية، والاستمرار في اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة من قبيل قياس درجة حرارة العمال، واستعمال الكمامات وتوفير وسائل ومواد التعقيم والتباع الجسدي.