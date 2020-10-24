انفجار ناقلة نفط روسية في بحر «آزوف» وأنباء عن مفقودين (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أسفر انفجار ناقلة نفط روسية كانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف أون دون، مساء اليوم السبت، عن فقدان عدد من البحارة.
وأوضحت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجا عن بقايا أبخرة.
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