شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: فتح معابر برية أمام حركة المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس المقبل، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد، إنّ الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية.

وأكد أنّ القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة لعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.