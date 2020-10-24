ميسان يخطف لقب بطولة اندية الشباب لمنطقة الجنوب بالمواي تاي

البطولة شهدت حضور ممثل وزير النفط احسان عبد الجبار الراعي الرسمي للبطولة، وكذلك ممثل مدير عام شركة نفط البصرة فضلا عن ممثلية اللجنة الأولمبية في البصرة وشخصيات رياضية وحكومية وفنية عديدة.

وتمكن نادي ميسان من خطف لقب بطولة الشباب، فيما حصل نادي نفط الجنوب على المركز الثاني ونادي المجر الكبير على المركز الثالث، فيما تمكن نادي نفط الجنوب من الحصول على المركز الأول فرقيا في منافسات المتقدمين ونادي ميسان على المركز الثاني ونادي الخليج العربي على المركز الثالث.



وقال رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مصطفى جبار علك، ان "منافسات البطولة الجنوبية شهدت اثارة كبيرة بين اللاعبين بحضور حكومي رفيع المستوى وجماهيري كبير"، مبينا ان "البطولة كانت برعاية وزير النفط دعما وتشجيعا للعبة التي شهدت انتشار محلي وعربي ودولي كبير في الأونة الأخيرة".

وأضاف علك ان "البطولة أستمرت لمدة أربعة ايام وبحضور نخبة من الحكام الدوليين والمحليين المعتمدين لدى الأتحاد المركزي اللذين كان لهم دور مهم في إنجاح البطولة"، منوها الى ان "المستويات التي ظهرت في البطولة لاسيما لفئة الشباب تبشر بمستقبل كبير لرياضة المواي تاي التي حصلت على اعتراف رسمي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية".



وختم رئيس الأتحاد حديثه بالقول: "شكرنا وتقديرنا للسيد وزير النفط وممثله وكذلك لمجلس محافظة البصرة وشركة نفط البصرة وممثلية اللجنة الأولمبية والشاعر علي المنصوري وجميع وسائل الإعلام المتواجدة في البطولة"، مشيرا بالوقت ذاته ان "نشاطات الأتحاد المركزي مستمرة في جميع محافظات العراق المعتمدة رسميا فيها اللعبة".