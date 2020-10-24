اليكم أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

احداث بارزة تطبع هذا الاسبوع بحيث نشهد مربعان فلكيان ومثلث فلكي، المربع الاول يحصل بين القمر من الدلو يوم السبت والشمس من العقرب، المربع الثاني يحصل يومي الخميس والجمعة بين القمر من الثور والشمس من العقرب، المثلث الفلكي يحصل بين القمر من الحوت يومي الاحد والاثنين والشمس من العقرب.
كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع انتقال الزهرة الى الميزان ويعتبر كوكب الزهرة الكوكب الحاكم لمواليد الميزان ما يعني اجواء عاطفية عائلية حالمة والكثير من الحب والمحبة .
بالنسبة الى تحركات القمر وتنقلات الكواكب بداية جولة على تنقلات القمر يوم السبت في الدلو القمر في مربع فلكي مع الشمس من العقرب والاحد والاثنين القمر في الحوت في مثلث فلكي مائي مع الشمس من العقرب يحمل لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت والربح والشعبية تتبدل الظروف الفلكية يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الحمل الناري ما يجعل مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تتلقى الهدايا المادية والمعنوية يومي الخميس والجمعة يسجل الفلك انتقال القمر الى الثور الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب هذا الموقع الفلكي يساعد مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة بحيث تحمل معها الاجواء الفلكية اخبارا تتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب ما يجعل مواليد الابراج الترابية متفائلة ومتحمسة.
بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في العقرب الزهرة في الميزان المريخ متراجعا في الحمل ولا تزال التاثيرات المتقلبة مسيطرة على الاجواء الفلكية لمواليد الابراج الحمل السرطان الميزان والجدي المشتري وزحل في الجدي في حركة تقدمية اورانوس في الثور ويسبب بالتعب الصحي والتهور والتسرع لكل من مواليد العشرية الثانية من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو.
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