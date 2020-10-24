اليكم أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بداية انتقال الشمس من الميزان الهوائي الى العقرب المائي فينعم الفلك على مواليد الابراج المائية بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار. فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي سنة واعدة جداً تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. تفتح لك الشمس الأبواب أمامك ويزيل العقبات من طريقك، على كافة الاصعدة مهنيا عاطفيا دراسيا صحيا وغيرها الكثير من الاحداث الايجابية الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. كذلك تسهل لك الحصول على علامات اكاديمية ودراسية ونتائج افضل مهنيا عقود ومشاريع جديدة ومن المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. تستطيع الانتقال إلى بلد آخر أو تضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير.كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع انتقال الزهرة الى الميزان ويعتبر كوكب الزهرة الكوكب الحاكم لمواليد الميزان ما يعني اجواء عاطفية عائلية حالمة والكثير من الحب والمحبة .

بالنسبة الى تحركات القمر وتنقلات الكواكب بداية جولة على تنقلات القمر يوم السبت في الدلو القمر في مربع فلكي مع الشمس من العقرب والاحد والاثنين القمر في الحوت في مثلث فلكي مائي مع الشمس من العقرب يحمل لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت والربح والشعبية تتبدل الظروف الفلكية يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الحمل الناري ما يجعل مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تتلقى الهدايا المادية والمعنوية يومي الخميس والجمعة يسجل الفلك انتقال القمر الى الثور الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب هذا الموقع الفلكي يساعد مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة بحيث تحمل معها الاجواء الفلكية اخبارا تتعلق بوضع مالي او ترقية او علاوة على الراتب ما يجعل مواليد الابراج الترابية متفائلة ومتحمسة.



بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في العقرب الزهرة في الميزان المريخ متراجعا في الحمل ولا تزال التاثيرات المتقلبة مسيطرة على الاجواء الفلكية لمواليد الابراج الحمل السرطان الميزان والجدي المشتري وزحل في الجدي في حركة تقدمية اورانوس في الثور ويسبب بالتعب الصحي والتهور والتسرع لكل من مواليد العشرية الثانية من مواليد الثور الاسد العقرب والدلو.