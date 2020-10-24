المناظرة الثانية بعيون أمريكيين.. ترامب "مسيطر" وبايدن "غامض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "ترامب مسيطر.. وبايدن غامض".. تلك أراء بعض الناخبين الأمريكيين عقب المناظرة الثانية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، أمس الأول الخميس.

وبحسب تقرير لموقع "ذا هيل" الأمريكي، فإن خبير استطلاعات الرأي، فرانك لونتز، شكل مجموعة مكونة من 14 ناخبا، لم يحسموا أمرهم بعد، لمتابعة المناظرة الرئاسية التي عقدت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وأظهر التقرير أن كفة ترامب رجحت بشكل كبير بعد هذه المناظرة، حيث أعرب الكثير من الناخبين أنهم سيصوتون لصالح ترامب.

وقال أحد الناخبين، "أنا أميل أكثر نحو ترامب الآن، لكني لا أعتقد أنه قدم إجابات جيدة حول قضايا العرق، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لي في هذا البلد خلال الوقت الحالي".

وفي المقابل، قالت غالبية الناخبين بشريحة الاستطلاع، إن بايدن يتمتع بـ "شخصية أفضل" من ترامب.

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وقال لونتز في مقابلة مع برنامج "سكواك بوكس" على قناة "سي إن بي سي"، والذي عرض بعض تفاصيل التصويت الافتراضي، "إن ترامب فاز في عقول الناخبين الذين لم يقرروا مرشحهم بعد، لكنه لم يفز بهامش كبير".

ووصف المشاركون في الاستفتاء، ترامب ببعض الكلمات مثل "متحفظ"، و"متوازن"، و"رئاسي بشكل مدهش"، أما بايدن فقد وصف بأنه "غير محدد"، و"مراوغ"، و"دفاعي".

وقال أفراد المجموعة إن أداء ترامب في هذه المناظرة كان أفضل من الأولى، التي وصفوه فيها بأنه "متنمر" فيما بدا بايدن بـ"أفضل مما كان متوقعًا".

وتواجه ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن، خلال مناظرة ثانية، أمس الأول الخميس، اتسمت بلهجة بناءة واحترام نسبي، لكن لا ينتظر أن تغير كثيراً في معادلة الاستحقاق الرئاسي المقرر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.