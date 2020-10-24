إصابة سعودي جراء إسقاط طائرة حوثية بدون طيار في عسير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، السبت، إصابة سعودي جراء اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأشار النقيب محمد بن عبده، إلى أن سقوط الشظايا أسفر عن إصابة أحد المدنيين السعوديين بإصابة طفيفة، وتضرر 5 منازل و3 مركبات مدنية، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.





وأسقطت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة بدون طيار، حاولت استهداف جنوب السعودية.





وأكد المالكي في بيان، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تتعمد بطريقة ممنهجة ومتعمدة، استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.