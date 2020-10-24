القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مديرية الأمن الوطني في أفغانستان تعلن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري مديرية الأمن الوطني في أفغانستان تعلن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري

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