ضربة عراقية لداعش.. تدمير نفق للإرهابيين بنينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير نفق يختبئ فيه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى بقصف لطيران التحالف الدولي

وقالت الخلية في بيان "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة مباشرة، استهدف خلالها نفقا يختبأ بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابي في ناحية الشورى بمحافظة نينوى".



وفي وقت سابق السبت، اعتقلت قوات الأمن العراقية قياديا بارزا بتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة أربيل شمال البلاد.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان، أنه" ألقت قوة من وكالة الاستخبارات القبض على أحد الإرهابيين البارزين (آمر مفرزة ولاية شمال بغداد) في تنظيم داعش الإرهابي والمكنى بأبونايف".