الجيش اليمني يسقط "مفخختين" للحوثي شرق صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين بدون طيار لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع إحباط محاولة تسلل برية.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته نجحت في إسقاط طائرتين مسيّرتين لمليشيا الحوثي في سماء مديرية "نهم" شرقي صنعاء، قبل تنفيذ هجمات إرهابية على مواقعه.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي على أحد المواقع في جبهة "نجد العتق" بمديرية نهم.

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية المعارك على الأرض، وشنت 4 غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة.

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وأسفرت المعارك والغارات عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية، وتدمير دوريات عسكرية تابعة للانقلابيين.

وصعّدت المليشيا الحوثية من هجماتها الإرهابية داخل الأراضي اليمنية وصوب المناطق المأهولة بالسكان في الأراضي السعودية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لفرض الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للسعودية، وفقا لمتحدث التحالف، العقيد تركي المالكي.