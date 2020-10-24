لمواجهة كورونا.. فرنسا تمدد الطوارئ الصحية حتى 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى، السبت، على تمديد حال الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير/ شباط المقبل، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كورونا.

وينتظر أن ينقل النص الذي أيده 71 نائبا في مقابل رفض 35 آخرين، إلى مجلس الشيوخ، الأربعاء، حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء إمكانية "المسّ بالحريات العامة".



وسجلت فرنسا مؤخرا رقما قياسيا جديدا بأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ أكثر من 40 ألفا بالإضافة إلى 165 حالة وفاة جديدة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن عن توسيع إجراءات حظر التجول من الساعة التاسعة مساء لغاية السادسة صباحا لتشمل 38 منطقة فرنسية جديدة، بالإضافة إلى منطقة في ما وراء البحار.

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وحذر من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وستخضع خدماتنا الاستشفائية لضغط شديد". وتوقع كذلك أن يكون شهر نوفمبر/تشرين الثاني "مرهقا" وأن يواصل عدد الوفيات "ارتفاعه".

وسجّلت البلاد أكثر من 34 ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في أعلى عدد منذ مايو/ أيار.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى.

وتتطلع الحكومة إلى إقرار قيود على التنقلات، والتجمعات أو على فتح مرافق ومنشآت حتى الأول من أبريل/ نيسان 2021 على الأقل، ستشمل كامل الأراضي الوطنية أو جزءا منها وفقا للوضع الوبائي القائم.