نتنياهو: وفد إسرائيلي يزور السودان خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن وفدا إسرائيليا سيزور السودان في الأيام القليلة المقبلة لإطلاق اتفاقيات تعاون بين البلدين، بعد الإعلان عن قرار البلدين التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن "وفدا إسرائيليا سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة، اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع تل أبيب.

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وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

وأشار نتنياهو إلى أنه "سنتوصل إلى اتفاقات مع دول أخرى" دون أن يذكر أسماء هذه الدول.

وقال: "توصلنا إلى 3 اتفاقيات سلام مع دول عربية خلال 6 أسابيع فقط ودول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل، وأكد: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط".