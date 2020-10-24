فرنسا ترد على "بذاءات" أردوغان بـ "إجراء دبلوماسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا استدعاء سفيرها من تركيا للتشاور بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان غير "المقبولة" بحق الرئيس إيمانويل ماكرون.
واستنكرت الرئاسة الفرنسية، السبت، تصريحات أردوغان "غير المقبولة" التي شكك من خلالها بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي على خلفية مواقف له تجاه المسلمين.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّ "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة، تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل، نطلب من أردوغان أن يغير مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة، ولن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".
وكان أردوغان هاجم إيمانويل ماكرون، السبت، قائلا خلال مؤتمر لحزبه بوسط تركيا إنه "(ماكرون) بحاجة إلى علاج نفسي".
وتركيا وفرنسا حليفتان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف حول مجموعة من القضايا تتعلق بسياسات أردوغان العدائية في سوريا وليبيا، والتنقيب عن النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، فضلا عن إذكاء أنقرة لنار الصراع في ناغورنو قرة باغ.
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